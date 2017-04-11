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08:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермского чиновника, подозреваемого в даче взятки, оставили дома

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Решение оставить заместителя начальника департамента земельных отношений администрации Перми Павла Пахунова под арестом до 14 мая 2017 г. принял 10 апреля суд Мотовилихинского района, сообщает портал «Новости Перми». Чиновника подозревают в получении взятки в 525 тыс.руб. за предоставление земельного участка в Орджоникидзевском районе. Также под арестом оставили и подозреваемого в пособничестве Семена Евдокимова.

Напомним, Павла Пахунова и Семена Евдокимова задержали 15 февраля оперативники регионального УФСБ и сотрудники СУ СКР по Пермскому краю у «Горного хрусталя», где якобы должна была состояться передача денег. Павел Пахунов и Семен Евдокименко признались в содеянном и обратились в прокуратуру с ходатайством о досудебном соглашении. Сейчас Пахунову грозит до 12 лет лишения свободы.

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