Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Названа следующая цель для американских «Томагавков» - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:38 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске задушили 83-летнего пенсионера

По данному факту возбуждено уголовное дело.

83-летнего пенсионера задушили в центре Омска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полицию сообщила родственница мужчины, которая в течение нескольких дней не могла до него дозвониться. Приехав в квартиру по улице Учебная, она обнаружила тело пенсионера.

Приехавшие специалисты выяснили, что смерть мужчины наступила от удушья, а злоумышленник пытался инсценировать ограбление. Для этого он переместил к выходу квартиры бытовую технику и скрылся с места преступления.

Подозреваемого удалось быстро разыскать — им оказался 35-летний мужчина, который в день смерти пенсионера был у него дома. Подозреваемый был ранее судим за кражи и разбойное нападение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Покатушки» иномарок с горки чуть не закончились трагедией
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин РФ расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС
Американцы объяснили задержание российского программиста
В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь