В Омске задушили 83-летнего пенсионера

83-летнего пенсионера задушили в центре Омска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полицию сообщила родственница мужчины, которая в течение нескольких дней не могла до него дозвониться. Приехав в квартиру по улице Учебная, она обнаружила тело пенсионера.

Приехавшие специалисты выяснили, что смерть мужчины наступила от удушья, а злоумышленник пытался инсценировать ограбление. Для этого он переместил к выходу квартиры бытовую технику и скрылся с места преступления.

Подозреваемого удалось быстро разыскать — им оказался 35-летний мужчина, который в день смерти пенсионера был у него дома. Подозреваемый был ранее судим за кражи и разбойное нападение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».