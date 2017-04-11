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08:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области провалился под лёд и утонул рыбак

Мужчина ловил рыбу на озере в Большереченском районе.

Накануне утром, 10 апреля, в Большереченском районе погиб 47-летний сельчанин. Как сообщает следственный комитет по Омской области, мужчина рыбачил на озере Большой Яланкуль возле родного села, и провалился под лёд.

Тело утопленника уже извлечено из воды. По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Отметим, что к концу марта спасатели закрыли в Омской области все ледовые переправы и советовали пешеходам не выходить на лёд рек и озёр, поскольку он уже стал тонким и начал трескаться.

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