На Кубани подозреваемый в двойном убийстве спрятался от полиции под одеялом

Накануне в частном доме садоводческого товарищества «Учитель» нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Подозреваемый скрылся. Полиция начала расследование, опросила десятки людей для установления свидетелей убийства. Стражи порядка установили машину, на которой скрылся предполагаемый преступник, стало известно, что он уехал в Краснодарский край, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной Осетии.

После проверки транспорта остановили автобус, в котором ехал подозреваемый. Он спрятался, укрывшись одеялом, но полиция все равно нашла его. Мужчину задержали, доставили в Северную Осетию. Он признался в преступлении и сдал оружие. СУ СК РФ по Северной Осетии возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).