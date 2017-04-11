Пьяный екатеринбуржец на Honda протаранил «Яндекс. Такси»
И «двенадцатую».
И «двенадцатую».
Вечером 10 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло тройное ДТП с участием «Яндекс. Такси».
Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», виновником аварии стал водитель Honda Accord, который вылетел на встречку в районе Объездной. Он был пьян. После столкновения в такси въехал следовавший позади ВАЗ-2112.
Никто не пострадал.
В отделении пропаганды городской ГИБДД не смогли оперативно предоставить «Уралинформбюро» комментарий.