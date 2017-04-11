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08:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пьяный екатеринбуржец на Honda протаранил «Яндекс. Такси»

И «двенадцатую».

Вечером 10 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло тройное ДТП с участием «Яндекс. Такси».

Как сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте», виновником аварии стал водитель Honda Accord, который вылетел на встречку в районе Объездной. Он был пьян. После столкновения в такси въехал следовавший позади ВАЗ-2112. Из-за ДТП скопилась большая пробка.

Никто не пострадал.

В отделении пропаганды городской ГИБДД не смогли оперативно предоставить «Уралинформбюро» комментарий.

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