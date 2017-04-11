Бывший председатель комитета ЗАГС осужден за превышение должностных полномочий

По ее словам, он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил осужденного на три года права занимать определенные должности.

Изначально господин Ситников обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, но суд переквалифицировал его действия на более тяжкий состав.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что председатель заключил с ООО «Саммит» договор аренды здания в Кишертском районе для размещения местного комитета ЗАГС, но фактически организация разместилась там спустя год после его заключения. Таким образом, комитету был нанесен ущерб в размере более 11 млн руб.

По словам госпожи Вакутиной, в ходе расследования уголовного дела господин Ситников своей вины не признавал и настаивал, что действовал в интересах комитета ЗАГС. В то же время, она отметила, что на незаконность его действий указал еще арбитражный суд Пермского края, в котором рассматривалось заявление о расторжении договора аренды.

«Фактически этот договор носил кабальный характер, — отметила Анастасия Вакутина. По ее словам, эти средства могли быть использованы на приоритетные цели деятельности ЗАГС, например на финансирование системы электронной очереди, реставрацию архивного фонда и другие.