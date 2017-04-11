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10:18 (мск), источник: Prokazan.ru

Паводок наступает: в Иннополисе затопило въездную дорогу

В Иннополисе талые воды затопили въездную дорогу, которая ведет от трассы М-7 к ИТ-университету, передает Inkazan.

Сообщается, что при въезде в город установлен знак «дорожные работы», но проехать по ней можно.

 — Сейчас в Иннополисе работают машины коммунальных служб, которые откачивают воду из канализационных люков, — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Иннополиса Мария Лапук, затопленная дорога пока не введена в эксплуатацию.

 — В городе ведутся плановые работы по очистке колодцев от воды, — добавили в консьерж-сервисе.

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