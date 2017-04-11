Паводок наступает: в Иннополисе затопило въездную дорогу

Сообщается, что при въезде в город установлен знак «дорожные работы», но проехать по ней можно.

— Сейчас в Иннополисе работают машины коммунальных служб, которые откачивают воду из канализационных люков, — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Иннополиса Мария Лапук, затопленная дорога пока не введена в эксплуатацию.