Паводок наступает: в Иннополисе затопило въездную дорогу
В Иннополисе талые воды затопили въездную дорогу, которая ведет от трассы М-7 к
В Иннополисе талые воды затопили въездную дорогу, которая ведет от трассы М-7 к
Сообщается, что при въезде в город установлен знак «дорожные работы», но проехать по ней можно.
— Сейчас в Иннополисе работают машины коммунальных служб, которые откачивают воду из канализационных люков, — говорится в сообщении.
Как сообщила
— В городе ведутся плановые работы по очистке колодцев от воды, — добавили в