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08:53 (мск), источник: Sputnik.by

Сотрудники МЧС спасли в Поставах тонущую в реке женщину

Женщина с общим переохлаждением организма была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в местную больницу.

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Поставах неработающую женщину, которая тонула в реке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Инцидент в райцентре произошел накануне вечером в районе улицы Заречной.

«В 19:09 поступило сообщение о тонущем человеке в реке Мяделка, работниками МЧС была спасена гражданка 1971 года рождения», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что неработающая женщина с общим переохлаждением организма была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в местную больницу.

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