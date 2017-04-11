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08:50 (мск), источник: Обозреватель

Ночной взрыв в центре Киева: появилось видео с места происшествия

Взрыв прогремел на улице Владимирской.

В сети опубликовали видео с улицы Владимирской, где в ночь на 11 апреля произошел взрыв.

Видео появилось на YouTube Громадське телебачення.

Отмечается, что взрыв произошел около часа ночи.

Украинская правда пишет, что взрыв прогремел в помещении, где размещался ресторан Stefano's Fine Food Factory.

Как сообщал «Обозреватель», ранее появилась информация, что взрыв произошел в полуподвальном помещении недалеко от главка МВД.

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