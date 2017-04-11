Ночной взрыв в центре Киева: появилось видео с места происшествия
Взрыв прогремел на улице Владимирской.
Взрыв прогремел на улице Владимирской.
В сети опубликовали видео с улицы Владимирской, где в ночь на 11 апреля произошел взрыв.
Видео появилось на YouTube Громадське телебачення.
Отмечается, что взрыв произошел около часа ночи.
Украинская правда пишет, что взрыв прогремел в помещении, где размещался ресторан Stefano's Fine Food Factory.
Как сообщал «Обозреватель», ранее появилась информация, что взрыв произошел в полуподвальном помещении недалеко от главка МВД.