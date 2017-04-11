Сердечный приступ водителя стал причиной массовой аварии на Фрунзе
В ведомстве добавляют, что данные о пострадавших не поступали.
В ведомстве добавляют, что данные о пострадавших не поступали.
Серьезное массовое ДТП произошло в Петербурге вечером 9 апреля. Причиной столкновения стало недомогание одного из автомобилистов.
Как сообщает
В ведомстве добавляют, что данные о пострадавших не поступали.
Тем временем участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» утверждают, что причиной столкновения стал сердечный приступ водителя Toyota Land Cruiser. Якобы мужчина, почувствовав себя плохо, потерял управление и врезался в 4 припаркованных автомобиля.