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12:34 (мск), источник: Водитель Петербурга

Сердечный приступ водителя стал причиной массовой аварии на Фрунзе

В ведомстве добавляют, что данные о пострадавших не поступали.

Серьезное массовое ДТП произошло в Петербурге вечером 9 апреля. Причиной столкновения стало недомогание одного из автомобилистов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о ДТП в Московском районе поступила около 19:22. Оказалось, что у дома 21 по улице Фрунзе столкнулись пять машин — Volkswagen, Suzuki, Toyota, а также «Деу» и «Форд».

В ведомстве добавляют, что данные о пострадавших не поступали.

Тем временем участники сообщества «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» утверждают, что причиной столкновения стал сердечный приступ водителя Toyota Land Cruiser. Якобы мужчина, почувствовав себя плохо, потерял управление и врезался в 4 припаркованных автомобиля.

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