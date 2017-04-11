Жителя Хабаровского края осудят за то, что по его вине умерла женщина

По версии следствия, в апреле 2016 года фигурант и потерпевшая выпивали в дачном доме. Во время застолья они поссорились, мужчина взял табурет и несколько раз ударил приятельницу по голове. После он перенес ее на кровать и уложил спать. Через некоторое время фигурант покурил и ушел в другую комнату, где уснул.

Ночью дом загорелся, фигурант очнулся и выбежал на улицу. На место приехали пожарные. Они потушили возгорание и обнаружили тело женщины. Выяснилось, что она умерла из-за отравления продуктами горения. Пожар же случился из-за незатушенной сигареты.