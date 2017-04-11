Жителя Хабаровского края осудят за то, что по его вине умерла женщина
Жителя поселка Лососина обвиняют в смерти 27-летней женщины («Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Причинение смерти по неосторожности»).
Жителя поселка Лососина обвиняют в смерти 27-летней женщины («Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Причинение смерти по неосторожности»).
По версии следствия, в апреле 2016 года фигурант и потерпевшая выпивали в дачном доме. Во время застолья они поссорились, мужчина взял табурет и несколько раз ударил приятельницу по голове. После он перенес ее на кровать и уложил спать. Через некоторое время фигурант покурил и ушел в другую комнату, где уснул.
Ночью дом загорелся, фигурант очнулся и выбежал на улицу. На место приехали пожарные. Они потушили возгорание и обнаружили тело женщины. Выяснилось, что она умерла
В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Теперь уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за убийство, разбой и другие преступления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на