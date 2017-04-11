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10:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителя Хабаровского края осудят за то, что по его вине умерла женщина

Жителя поселка Лососина обвиняют в смерти 27-летней женщины («Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в апреле 2016 года фигурант и потерпевшая выпивали в дачном доме. Во время застолья они поссорились, мужчина взял табурет и несколько раз ударил приятельницу по голове. После он перенес ее на кровать и уложил спать. Через некоторое время фигурант покурил и ушел в другую комнату, где уснул.

Ночью дом загорелся, фигурант очнулся и выбежал на улицу. На место приехали пожарные. Они потушили возгорание и обнаружили тело женщины. Выяснилось, что она умерла из-за отравления продуктами горения. Пожар же случился из-за незатушенной сигареты.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Теперь уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за убийство, разбой и другие преступления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по краю.

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