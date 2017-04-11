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10:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы активно уничтожают пляж из туристического ТОП-10

В распоряжении редакции ИА «Дейта» опять оказались фото рыболовных судов, ведущих промысел в бухте Лазурная (Шамора) в пригороде Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Напомним, этот пляж уже не первый год входит в ТОП-10 лучших пляжей России. Однако это не мешает при полном бездействии властей неустановленным рыболовным судам вести дражный промысел моллюсков в акватории бухты и других прибрежных районах Приморского края.

Именно с дражным промыслом связывают массовые выбросы на берег морской травы, которые замусоривают побережье и делают его малопривлекательным для отдыха людей. В частности, массовые выбросы травы наблюдались в прошлом году на туристических пляжах поселков Славянка и Безверхово Хасанского района.

Промысел моллюсков дражным способом считается спорным с точки зрения экологической безопасности. В результате помимо добычи основного продукта наносится серьезный вред сообществам морских животных и трав, которые обитают на небольших глубинах. Во многих странах мира такой вид промысла запрещен, а в России — ограничен. Так, согласно действующим правилам рыболовства, нельзя добывать драгами морских гребешков, ежей, креветок. Но в отношении других видов водных биоресурсов, например, спизулы сахалинской и анадары дальневосточной, такой промысел все еще законен. Однако, как драга отличает на дне спизулу от ежа, агентству ответить так и не смогли.

«При использовании драг на такой глубине разрушается морское дно, в том числе участки, заросшие морской травой (зостерой), корневища которой “держат” дно, предотвращая его размывание. Кроме того, такой промысел уничтожает все живое на дне, превращая акваторию в безжизненную пустыню. Моллюски, которые живут в песке, фильтруют морскую воду, очищая ее от биологических загрязнений. Но после того, как там пройдет драга, “живых фильтров” там уже не останется, что может сказаться на чистоте воды. Кроме того, сообщество морских трав является самым высокопродуктивным биоценозом в наших водах, и его разрушение наносит огромный ущерб всем видам обитающих там морских животных», — пояснил старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН к. б. н. Сергей МАСЛЕННИКОВ.

Как выяснилось, в прошлом году промыслом моллюсков дражным способом в Приморье занималось ООО «Акватехнологии», которое возглавляет депутат Законодательного собрания Приморского Сергей Слепченко. По его словам, у компании есть все необходимые для ведения промысла документы, а ежегодные объемы добычи, как районы промысла утверждаются регламентирующими документами администрации Приморского края и Росрыболовства, на основании рекомендаций ТИНРО-Центра. Ежегодно компания добывает в Приморье порядка 600 тонн спизулы сахалинской и 300 тонн анадары дальневосточной (данные 2016 года). По имеющимся в редакции данным, основная часть улова направляется на экспорт в Японию и другие страны Восточной Азии.

После ряда публикаций в СМИ о проблемах, связанных с дражным промыслом, ситуация получила общественный резонанс и удостоилась внимания властей. Так в июне прошлого года тема дражного промысла моллюсков была вынесена на заседание Общественного совета Приморского края по рыбному хозяйству по просьбе Сергея Сидоренко, которые тогда занимал пост вице-губернатора. В тот раз экспертному сообществу так и не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу.

Позднее по этому поводу в ходе рабочего визита во Владивосток высказался полномочный представитель президента РФ, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Когда-то отношение к экологии было более спокойное. Считалось, что природа все стерпит. Сейчас во всем мире включая Россию политика направлена сохранение природных ресурсов. Если этот вид лова наносит значительный ущерб окружающей среде, то можно изменить законодательство и его запретить, как это было с дрифтерным ловом. Я обязательно займусь этой ситуацией», — заявил тогда Трутнев.

Егор Алексеев.

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