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10:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Угольная пыль накрыла Совгавань и Ванино

Инициативные группы жителей Советской Гавани и Ванино договорились о том, как добиться от бизнеса социально ответственного подхода к работе по перевалке угля в местных портах, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Встреча гражданских активистов состоялась на минувших выходных. На ней присутствовали в том числе и представители местного отделения ОНФ, которые уже несколько месяцев активно участвуют в работе по решению главной экологической проблемы региона — перевалке угля открытым способом.

«С приходом на побережье Татарского пролива плюсовых температур изменилась так называемая роза ветров, и во время погрузочно-разгрузочных работ ветер несет угольную пыль в жилой сектор, утверждают местные жители», — говорится в сообщении ОНФ.

«На заседании инициативной группы мы подняли вопрос о том, что во время сильного ветра с моря установленные Ванинскими портовиками снегогенераторы неэффективны, более того, если на улице стоит плюсовая температура, то установки образуют туман, который в дальнейшем идет на поселок. Отдельно хочу отметить, что в Ванино генераторы установлены слишком низко по отношению к угольным развалам. В поселке Токи, например, для повышения эффективности установок их ставят на высокие мачты, что позволяет более эффективно бороться с пылью. В Ванино подобного нет, все меры, о которых отчитывается Ванинский порт, имеют декларативный характер, а с началом сезона ветров они стали практически неэффективны», — рассказал член инициативной группы горожан Ванино Юрий Светличный.

Присутствовавшие на мероприятии граждане договорились объединить усилия, чтобы не допустить в Советской Гавани повторения ситуации в Ванино.

Благодаря работе ОНФ сегодня удалось остановить погрузочные работы, которые ООО «Компания Ремсталь» начала вести в порту Советской Гавани. Решение суда истекает через две недели, однако жители и активисты ОНФ до сих пор не имеют информации о том, какие шаги компания предпримет по истечении данного срока. Никакой дорожной карты общественности не было представлено.

«Опасения жителей Советской Гавани, безусловно, имеют под собой все основания. Прежде всего мы говорим о риске для водной экосистемы залива и близлежащих территорий. Отсутствие на производственной площадке компании “Ремсталь” элементарной системы сбора и очистки ливневых стоков грозит повторением экологической катастрофы в Ванино, где ученые уже фиксируют необратимые изменения морской биоты», — рассказал Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского центра общественного мониторинга проблем экологии и защиты леса ОНФ.

Ситуацию с перевалкой угля в портах Советской Гавани и Ванино в ОНФ продолжают держать на особом контроле.

Анна Иваницына.

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