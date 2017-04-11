Крановщик устроил попойку на 25-метровой высоте

Как пояснил диспетчер АСС, оператор башенного крана находился в кабине. Он перестал выходить на связь и не открывал дверь. Тревожное сообщение поступило в 20:59, а в 21:26 на место происшествия прибыли новосибирские спасатели. Там же дежурили врачи скорой помощи и местные полицейские.

При помощи альпинистского снаряжения мужчину эвакуировали на землю.

Однако на этом история не закончилась. Как рассказали корреспонденту VN.ru сотрудники полиции отдела № 1 «Обской», в кабине крана находился еще один человек, которого также доставили вниз: «На месте выяснилось, что оба они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем не могли самостоятельно выбраться. Им была оказана первая помощь, после чего их доставили в дежурную часть для объяснений и установления всех фактов инцидента».

В правоохранительных органах также сообщили, что участники инцидента — жители Новосибирска. Один из них работал на стройке, а другой, в понедельник вечером, приехал в гости к своему товарищу.

Еще один источник, близкий к спасательной службе, нам сообщил, что вероятнее всего два друга находились в кабине башенного крана под воздействием наркотиков: «Насколько мне известно, этих двух товарищей отправляли на дополнительное освидетельствование. Будем ждать результатов анализов, нельзя так сразу сказать, под “кайфом” они были или нет, конечное слово за специалистами».