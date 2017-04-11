Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Названа следующая цель для американских «Томагавков» - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
09:08 (мск), источник: VN.ru

Крановщик устроил попойку на 25-метровой высоте

В поселке Геофизиков города Оби Новосибирской области, на строительной площадке новой школы находящийся на 25-метровой высоте крановщик перестал выходить на связь. Были вызваны спасательные службы, они и провели эвакуацию. Как оказалось, крановщик в кабине был не один.

Как пояснил диспетчер АСС, оператор башенного крана находился в кабине. Он перестал выходить на связь и не открывал дверь. Тревожное сообщение поступило в 20:59, а в 21:26 на место происшествия прибыли новосибирские спасатели. Там же дежурили врачи скорой помощи и местные полицейские.
При помощи альпинистского снаряжения мужчину эвакуировали на землю.

Однако на этом история не закончилась. Как рассказали корреспонденту VN.ru сотрудники полиции отдела № 1 «Обской», в кабине крана находился еще один человек, которого также доставили вниз: «На месте выяснилось, что оба они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем не могли самостоятельно выбраться. Им была оказана первая помощь, после чего их доставили в дежурную часть для объяснений и установления всех фактов инцидента».

В правоохранительных органах также сообщили, что участники инцидента — жители Новосибирска. Один из них работал на стройке, а другой, в понедельник вечером, приехал в гости к своему товарищу.

Еще один источник, близкий к спасательной службе, нам сообщил, что вероятнее всего два друга находились в кабине башенного крана под воздействием наркотиков: «Насколько мне известно, этих двух товарищей отправляли на дополнительное освидетельствование. Будем ждать результатов анализов, нельзя так сразу сказать, под “кайфом” они были или нет, конечное слово за специалистами».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Революционные картины выставили в новосибирской галерее
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин РФ расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС
Американцы объяснили задержание российского программиста
В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь