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09:07 (мск), источник: АиФ Самара

На реке Уса помощь спасателей потребовалась сломавшему ногу рыбаку

Спасатели около двух километров несли на носилках рыбака, получившего травму ноги.

С реки Уса спасатели эвакуировали сломавшего ногу рыбака, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В понедельник, 10 апреля, в Сызранском районе на реке Уса, рядом с селом Губино, 74-летний мужчина при падении сломал ногу и не мог самостоятельно передвигаться. В 14:33 на помощь рыбаку отправились спасатели поисково-спасательного отряда Сызрани.

Почти полтора часа потребовалось спасателям для поиска и доставки пенсионера до автомобиля «скорой помощи» — рыбака, получившего травму ноги, около двух километров пришлось нести на носилках. В 15:54 пострадавшего передали медикам.

В спасательной операции принимали участие четыре спасателя, и был задействован аварийно-спасательный автомобиль.

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