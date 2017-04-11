На реке Уса помощь спасателей потребовалась сломавшему ногу рыбаку

С реки Уса спасатели эвакуировали сломавшего ногу рыбака, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В понедельник, 10 апреля, в Сызранском районе на реке Уса, рядом с селом Губино, 74-летний мужчина при падении сломал ногу и не мог самостоятельно передвигаться. В 14:33 на помощь рыбаку отправились спасатели поисково-спасательного отряда Сызрани.

Почти полтора часа потребовалось спасателям для поиска и доставки пенсионера до автомобиля «скорой помощи» — рыбака, получившего травму ноги, около двух километров пришлось нести на носилках. В 15:54 пострадавшего передали медикам.