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11:10 (мск), источник: ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали на Урале участницу ОПГ по сбыту наркотиков через интернет

Девушка выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержали участницу межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ) по сбыту наркотиков через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области была пресечена преступная деятельность жительницы Нижнего Тагила 1994 года рождения, являющейся активным участником межрегиональной преступной группы. Девушка являлась представителем в Свердловской области интернет-магазина, который специализируется на сбыте наркотических веществ», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, девушка была завербована организатором преступной группы и выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков. «Во время совершения очередной тайниковой операции по сбыту наркотических средств девушка была задержана. В ходе обследования квартиры, в которой она проживала, было обнаружено и изъято более 2,5 кг различных синтетических наркотических средств», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере». «Оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных членов межрегиональной ОПГ продолжаются», — добавили в УФСБ.

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