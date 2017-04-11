Сотрудники ФСБ задержали на Урале участницу ОПГ по сбыту наркотиков через интернет
Девушка выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков.
Девушка выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержали участницу межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ) по сбыту наркотиков через
«Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области была пресечена преступная деятельность жительницы Нижнего Тагила 1994 года рождения, являющейся активным участником межрегиональной преступной группы. Девушка являлась представителем в Свердловской области
По данным ведомства, девушка была завербована организатором преступной группы и выполняла функции администратора сайта и курьера для сбыта оптовых и розничных партий наркотиков. «Во время совершения очередной тайниковой операции по сбыту наркотических средств девушка была задержана. В ходе обследования квартиры, в которой она проживала, было обнаружено и изъято более 2,5 кг различных синтетических наркотических средств», — уточнили в
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере». «Оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных членов межрегиональной ОПГ продолжаются», — добавили в УФСБ.