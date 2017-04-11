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10:18 (мск), источник: Newslab.ru

Депутата-фермера заподозрили в махинациях с 20-миллионным грантом

Он перечислил на «подставную» фирму, директором которой являлся его знакомый.

Депутата-фермера из Сухобузимского района Красноярского края подозревают в махинациях с 20-миллионным грантом для развития семейного бизнеса. Как сообщили в ГСУ СК региона, под следствие за мошенничество попал депутат Сухобузимского районного Совета депутатов, имя которого не уточняется.

Известно, что в 2014 году он создал крестьянско-фермерское хозяйство со своей супругой и отцом, оформив на свое имя нотариальную доверенность на выполнение управленческих функций. Летом того же года он предоставил в краевой министерство сельского хозяйства недостоверные сведения о наличии собственных денег, и ему выдали грант в размере 21 млн рублей.

Часть этой суммы предприимчивый фермер использовал по назначению — оплатил работы и услуги контрагентам, а оставшиеся более 15 миллионов рублей перечислил на «подставную» фирму, директором которой являлся его знакомый, якобы как оплату по договору подряда во исполнение работ по гранту.

«Работы по договору подряда, оплаченные на указанную сумму, не выполнялись, деньги подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В ходе допроса подозреваемый не признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.

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