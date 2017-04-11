Депутата-фермера заподозрили в махинациях с 20-миллионным грантом
Он перечислил на «подставную» фирму, директором которой являлся его знакомый.
Он перечислил на «подставную» фирму, директором которой являлся его знакомый.
Известно, что в 2014 году он создал
Часть этой суммы предприимчивый фермер использовал по назначению — оплатил работы и услуги контрагентам, а оставшиеся более 15 миллионов рублей перечислил на «подставную» фирму, директором которой являлся его знакомый, якобы как оплату по договору подряда во исполнение работ по гранту.
«Работы по договору подряда, оплаченные на указанную сумму, не выполнялись, деньги подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста. В ходе допроса подозреваемый не признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в управлении.