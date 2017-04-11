Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
10:17 (мск), источник: Newslab.ru

Переехавший пенсионерку водитель автобуса рассказал о случившемся

Работодатель охарактеризовал его как спокойного и уравновешенного сотрудника, а также отметил, что он не является злостным нарушителем.

Водитель красноярского автобуса № 83, который накануне переехал пенсионерку, рассказал об обстоятельствах ДТП. Молодой человек, который находится на хорошем счету у работодателя, уверяет, что просто не заметил женщину.

Напомним, ДТП произошло около часа дня 10 апреля на остановке «Ул. Дубенского»: женщина вышла из автобуса, но не отошла с проезжей части, а продолжила двигаться по ней. В этот момент ее сбил отъезжавший автобус и, как уверяли свидетели происшествия, проехал по ней.

В пресс-службе департамента транспорта красноярской мэрии рассказали, что за рулем автобуса находился 26-летний парень, который 2 года работает на предприятии, обслуживающем данный маршрут. Работодатель охарактеризовал его как спокойного и уравновешенного сотрудника, а также отметил, что он не является злостным нарушителем.

Со слов самого водителя, женщина выходила из автобуса в среднюю дверь, он отлично видел ее, как и остальных пассажиров. Когда ему показалось, что она уже отошла от автобуса, он закрыл двери и начал движение, смотря при этом в левое зеркало. А затем услышал крик и остановился. С его слов, он проехал метр или два, не более.

В настоящее время водитель отстранен от работы, решение о его дальнейшей судьбе примут позже. Отметим, в СМИ появилась информация, что пострадавшей пассажирке пришлось ампутировали часть ноги, но это пока официально не подтверждается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названы выросшие цены продуктов для пасхального стола красноярцев
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Правозащитники заявили о сокращении числа смертных казней
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь