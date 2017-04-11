Переехавший пенсионерку водитель автобуса рассказал о случившемся

Водитель красноярского автобуса № 83, который накануне переехал пенсионерку, рассказал об обстоятельствах ДТП. Молодой человек, который находится на хорошем счету у работодателя, уверяет, что просто не заметил женщину.

Напомним, ДТП произошло около часа дня 10 апреля на остановке «Ул. Дубенского»: женщина вышла из автобуса, но не отошла с проезжей части, а продолжила двигаться по ней. В этот момент ее сбил отъезжавший автобус и, как уверяли свидетели происшествия, проехал по ней.

В пресс-службе департамента транспорта красноярской мэрии рассказали, что за рулем автобуса находился 26-летний парень, который 2 года работает на предприятии, обслуживающем данный маршрут. Работодатель охарактеризовал его как спокойного и уравновешенного сотрудника, а также отметил, что он не является злостным нарушителем.

Со слов самого водителя, женщина выходила из автобуса в среднюю дверь, он отлично видел ее, как и остальных пассажиров. Когда ему показалось, что она уже отошла от автобуса, он закрыл двери и начал движение, смотря при этом в левое зеркало. А затем услышал крик и остановился. С его слов, он проехал метр или два, не более.

В настоящее время водитель отстранен от работы, решение о его дальнейшей судьбе примут позже. Отметим, в СМИ появилась информация, что пострадавшей пассажирке пришлось ампутировали часть ноги, но это пока официально не подтверждается.