На ЗиКе, где осенью погибли люди, нашли гранату

Взрывное устройство было обнаружено днем 10 апреля вблизи одного из цехов. На место ЧП выезжали сотрудники правоохранительных органов и саперы.

«Боеприпас не является муляжом и представляет реальную опасность», — пишет «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 9 ноября на ЗиКе обрушилась крыша, в результате погибли четыре человека, 14 получили травмы. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан руководитель двух компаний, которые летом и осенью этого года выполняли работы по ремонту кровли завода.