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09:15 (мск), источник: УралПолит.ру

На ЗиКе, где осенью погибли люди, нашли гранату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина, где в ноябре погибли четыре человека, нашли гранату.

Взрывное устройство было обнаружено днем 10 апреля вблизи одного из цехов. На место ЧП выезжали сотрудники правоохранительных органов и саперы.

«Боеприпас не является муляжом и представляет реальную опасность», — пишет «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 9 ноября на ЗиКе обрушилась крыша, в результате погибли четыре человека, 14 получили травмы. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержан руководитель двух компаний, которые летом и осенью этого года выполняли работы по ремонту кровли завода.

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