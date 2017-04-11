В Уфе 20-летний водитель «Лады» погиб, врезавшись в опору
УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на Бирском тракте произошло смертельное ДТП.
УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на Бирском тракте произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в столичной автоинспекции, 20-летний водитель ВАЗ-2114 направлялся в сторону города, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. Молодой человек скончался на месте происшествия. На месте аварии работают спасатели и полиция.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.