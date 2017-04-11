СК РФ возбудил дело в отношении двух россиян за участие в «Правом секторе»

«Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», — сказала она.

По данным следствия, они участвовали на стороне «Правого сектора» в боевых действиях в Донбассе.