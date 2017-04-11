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09:46 (мск), источник: ТАСС

СК РФ возбудил дело в отношении двух россиян за участие в «Правом секторе»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении двух россиян, причастных к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ решением Верховного суда. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», — сказала она.

По данным следствия, они участвовали на стороне «Правого сектора» в боевых действиях в Донбассе.

«По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации “Правый сектор”, в разное время выехали с территории Российской Федерации на Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации “Правый сектор”, после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — сообщила Петренко. У них было огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт.

В отношении россиян возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в экстремистской организации»).

Петренко также добавила, что работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации «Правый сектор» из числа граждан Российской Федерации продолжается.

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