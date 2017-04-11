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10:17 (мск), источник: Интерфакс

Пожар уничтожил лагерь иммигрантов на севере Франции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Пожар, возникший в ходе массовой драки в лагере иммигрантов на севере Франции, уничтожил большинство деревянных построек, в которых проживало около 1,5 тысячи человек, сообщил во вторник телеканал France 24.

Источник: AFP 2017
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Пожар возник накануне вечером после драки между афганцами и курдами.

По данным местного префекта Мишеля Лаланда, от холодного оружия пострадали шесть человек, 300 домиков сгорели. По мнению префекта, восстановить лагерь на месте пожара не представляется возможным.

Открытый в 2016 году в основном для иракских курдов, чтобы переместить их в сухие укрытия из палаток, этот лагерь, как считается, контролировался курдскими контрабандистами «живого товара». Он был местом неоднократных пожаров и инцидентов, требовавших вмешательства полиции.

Около 10 человек ранены в результате пожара, но полный итог еще не подведен, приводит СМИ данные пожарной службы. Согласно предварительным сведениям, пожар возник в результате умышленных поджогов сразу в нескольких местах. Местные власти заняты расселением лишившихся укрытий иммигрантов.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Всех вон!
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