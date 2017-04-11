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09:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Пограничники задержали два судна в Японском море

Пограничники доставили для разбирательства в Находку суда, которые вели промысел креветки, несмотря на закрытие сезона добычи, сообщает ИА «Дейта».

Траулеры «Маяк» и «Корсар» — суда, принадлежащие одному судовладельцу — сахалинскому обществу с ограниченной ответственностью «Промфлот». Они вели промысел в подзоне Приморье, в районе мыса Золотой — сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ.

Возбуждено административное производство.

Михаил Грач.

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