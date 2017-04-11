Пограничники задержали два судна в Японском море
Пограничники доставили для разбирательства в Находку суда, которые вели промысел креветки, несмотря на закрытие сезона добычи, сообщает ИА «Дейта».
Пограничники доставили для разбирательства в Находку суда, которые вели промысел креветки, несмотря на закрытие сезона добычи, сообщает ИА «Дейта».
Траулеры «Маяк» и «Корсар» — суда, принадлежащие одному судовладельцу — сахалинскому обществу с ограниченной ответственностью «Промфлот». Они вели промысел в подзоне Приморье, в районе мыса Золотой — сообщает
Возбуждено административное производство.
Михаил Грач.