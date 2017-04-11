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09:46 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске иномарка столкнулась с «семеркой», обоих водителей увезли на скорой

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во вторник, 11 апреля, утром в Челябинске.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник отделения пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску Виталий Мордовин, столкновение двух автомобилей произошло в 6 часов 57 минут на улице Куйбышева в районе дома № 1. По предварительной информации, автомобиль НИССАН выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107.

В результате аварии пострадали двое водителей. Обоих увезли на скорой. Один госпитализирован, второй лечится амбулаторно. ДТП оформлено ГИБДД, проводится административное расследование.

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