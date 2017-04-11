Четверо школьников подожгли деревянный дом в Иркутске

Четверо 5-классников подожгли заброшенный деревянный доме в Ленинском районе Иркутска. На месте преступления их задержали бойцы пожарно-спасательной части № 7. Один из хулиганов успел убежать. Согласно КоАП РФ родителям школьников грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные при патрулировании Ленинского района Иркутска в заброшенном доме обнаружили четырех поджигателей. Внимание огнеборцев привлек дым, идущий из окон двухэтажного расселенного здания. При виде пожарного автомобиля из него выскочили подростки, троих удалось задержать и передать сотрудникам полиции.

«За последнее время это уже шестой случай возгорания этого строения на улице Павла Красильникова. К подобным объектам мы относимся с особым вниманием, ведь рядом находится жилой сектор — отреагировали максимально быстро. Пойманные несовершеннолетние вполне сознательно подожгли этот дом, сами рассказали, как в ближайшем магазине купили спички, натащили коробок, вот только пояснить, с какой целью они устроили пожар — не смогли. В 11-летнем возрасте невозможно не знать, какой опасности они подвергали живущих рядом людей, и какой вред их имуществу могли причинить своими действиями», — уточнил начальник караула пожарно-спасательной части № 7 Владимир Лапа.

У родителей школьников в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа составит до 4 тысяч рублей. Кроме того, в школу, где обучаются эти подростки, будут направлены инспекторы государственного пожарного надзора для участия во внеплановых родительских собраниях и проведения дополнительных занятий со школьниками по требованиям пожарной безопасности и ответственности за их нарушение.