Риск лесных пожаров особенно высок в двух районах Приморья

В первые дни месяца пожароопасность по метеоусловиям в Приморье была невысокая, практически во всех районах преобладали первый и второй классы. В дальнейшем, с ростом температуры воздуха, возрастала и пожароопасность.

В начале второй декады, в период 10—12 апреля , в Пограничном, местами в Хасанском районах преобладаtn четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса. На остальной территории отмечаются второй и третий классы.

Напомним, что расчет пожароопасности производится по данным наблюдений метеостанций за температурой и влажностью воздуха, кроме того, учитываются данные о количестве выпавших осадков за прошедшие сутки.

Пожарная опасность в лесах характеризуется комплексным метеорологическим показателем пожароопасности с 1 по 5 класс. Эти данные имеют огромное значение для профилактики и борьбы с лесными и торфяными пожарами.

Вилитари Филатов.