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11:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Риск лесных пожаров особенно высок в двух районах Приморья

С 1 апреля специалисты Примгидромета ведут расчет коэффициента пожарной опасности лесов по территории края, сообщает ИА Дейта.

В первые дни месяца пожароопасность по метеоусловиям в Приморье была невысокая, практически во всех районах преобладали первый и второй классы. В дальнейшем, с ростом температуры воздуха, возрастала и пожароопасность.

В начале второй декады, в период 10—12 апреля, в Пограничном, местами в Хасанском районах преобладаtn четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса. На остальной территории отмечаются второй и третий классы.

Напомним, что расчет пожароопасности производится по данным наблюдений метеостанций за температурой и влажностью воздуха, кроме того, учитываются данные о количестве выпавших осадков за прошедшие сутки.

Пожарная опасность в лесах характеризуется комплексным метеорологическим показателем пожароопасности с 1 по 5 класс. Эти данные имеют огромное значение для профилактики и борьбы с лесными и торфяными пожарами.

Вилитари Филатов.

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