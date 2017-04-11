Риск лесных пожаров особенно высок в двух районах Приморья
С 1 апреля специалисты Примгидромета ведут расчет коэффициента пожарной опасности лесов по территории края, сообщает ИА Дейта.
С 1 апреля специалисты Примгидромета ведут расчет коэффициента пожарной опасности лесов по территории края, сообщает ИА Дейта.
В первые дни месяца пожароопасность по метеоусловиям в Приморье была невысокая, практически во всех районах преобладали первый и второй классы. В дальнейшем, с ростом температуры воздуха, возрастала и пожароопасность.
В начале второй декады, в период
Напомним, что расчет пожароопасности производится по данным наблюдений метеостанций за температурой и влажностью воздуха, кроме того, учитываются данные о количестве выпавших осадков за прошедшие сутки.
Пожарная опасность в лесах характеризуется комплексным метеорологическим показателем пожароопасности с 1 по 5 класс. Эти данные имеют огромное значение для профилактики и борьбы с лесными и торфяными пожарами.
Вилитари Филатов.