Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Виновника смертельной аварии со «скорой» приговорили к тюрьме и выплате 2,6 млн рублей

Жуткая авария произошла 25 октября на трассе М-51 в районе Коченево, виновнику аварии назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Источник: Вести - Новосибирск

Виновника смертельной аварии со «скорой» приговорили к выплате 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Жуткая авария произошла 25 октября на трассе М-51 в районе Коченево. Грузовик Howo врезался в автомобиль «скорой помощи», который после удара отбросило на автомобиль Nissan. В результате столкновения автомобиль «скорой» буквально превратился в груду металла. В результате аварии погибли два человека, которые находились в машине «скорой помощи». Погибли оба водителя «скорой», а беременная девушка и акушерка, находящиеся в салоне — серьезно пострадали. Девушка лишилась ребенка. .

Суд признал виновным в ДТП водителя грузовика Howo Тогрула Исмаилова по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Мужчина обязан выплатит родственникам погибших и пострадавшим денежную компенсацию морального вреда — всего 2,6 млн рублей. 21 марта приговор в отношении Исмаилова вступил в законную силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ назвали имя нового главного тренера ХК «Сибирь»
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Правозащитники заявили о сокращении числа смертных казней
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь