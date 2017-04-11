Виновника смертельной аварии со «скорой» приговорили к тюрьме и выплате 2,6 млн рублей

Виновника смертельной аварии со «скорой» приговорили к выплате 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Жуткая авария произошла 25 октября на трассе М-51 в районе Коченево. Грузовик Howo врезался в автомобиль «скорой помощи», который после удара отбросило на автомобиль Nissan. В результате столкновения автомобиль «скорой» буквально превратился в груду металла. В результате аварии погибли два человека, которые находились в машине «скорой помощи». Погибли оба водителя «скорой», а беременная девушка и акушерка, находящиеся в салоне — серьезно пострадали. Девушка лишилась ребенка. .

Суд признал виновным в ДТП водителя грузовика Howo Тогрула Исмаилова по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Мужчина обязан выплатит родственникам погибших и пострадавшим денежную компенсацию морального вреда — всего 2,6 млн рублей. 21 марта приговор в отношении Исмаилова вступил в законную силу.