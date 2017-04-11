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10:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сотрудника похоронного агентства обвиняют в краже

Приехал почти одновременно со скорой и украл деньги на погребение.

На Урале разгорается очередной скандал на рынке ритуальных услуг. Агента похоронной конторы обвиняют в краже денег.

С трудом сдерживая слёзы, Вячеслав Степанович рассказывает полицейским, как разом лишился не только своей супруги, но и всех сбережений.

— Я при нем кошелек туда положил. Я не думал, что он оттуда возьмет.

Агент похоронной конторы приехал к нему чуть ли не одновременно с врачами скорой помощи. Находясь в шоковом состоянии из-за смерти жены, пенсионер, не думая, подписал договор на оказание ритуальных услуг и в качестве задатка заплатил 10 тысяч рублей. Остальные 70 — убрал обратно, но после ухода агента их не обнаружил.

«Как он говорит, в кошельке красном лежало. Сто раз всё проверили, а заначки не было. Откуда он вытаскивал эти 10 тысяч», — рассказывает внук Илья Соболев.

Родственники тут же обратились в полицию. Но руководство похоронной фирмы не склонно винить своего агента.

«Доверяю сотруднику. Но сейчас правоохранительные органы проводят проверку. То есть если по результатам проверки будет установлена его причастность к преступлению, мы готовы оказать полное содействие органам правопорядка. А вообще этот случай — это идет передел рынка», — комментирует директор похоронного агентства Сергей Дивичук.

Конкуренция среди похоронных фирм действительно высока. И это далеко не первый раз, когда агент ритуальной конторы приезжает на место смерти даже раньше врачей скорой помощи. Очередной случай произошел накануне. Девушка с порога предложила родственникам умершего заключить договор на оказание похоронных услуг, но те закрыли дверь и включили камеру сотового телефона.

— Мне с офиса данные передают, с диспетчерской.

— Звонили только в полицию. Еще раз спрашиваю, откуда вы узнали?

В самой полиции утверждают, что на постоянной основе ведут работу по очистке своих рядов от тех, кто использует служебное положение в корыстных целях.

За последние два года из рядов полиции было уволено пятеро сотрудников, уличенных в связи с похоронными конторами. Последний случай имел место 7 марта. Женщина, работавшая в дежурной части, не только делилась информацией с ритуальными конторами, но и пыталась вовлечь в эту деятельность и других сотрудников.

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