В Башкирии трактор провалился под асфальт

Сегодня утром там начал проваливаться под землю трактор. Фото трактора, одним колесом ушедшего в дыру в асфальте, попало в одну из местных групп в соцсети с подписью «На месте трактора мог оказаться пухлый мальчишка». И действительно — на снимке видно, что слой асфальта очень тонкий.

Позднее в сети появились другие фотографии, где трактор провалился еще глубже. ProUfu.ru следит за развитием ситуации.