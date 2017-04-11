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10:27 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии трактор провалился под асфальт

В Сибае произошло необычное дорожное происшествие. Фото попали в соцсеть.

Сегодня утром там начал проваливаться под землю трактор. Фото трактора, одним колесом ушедшего в дыру в асфальте, попало в одну из местных групп в соцсети с подписью «На месте трактора мог оказаться пухлый мальчишка». И действительно — на снимке видно, что слой асфальта очень тонкий.

Позднее в сети появились другие фотографии, где трактор провалился еще глубже. ProUfu.ru следит за развитием ситуации.

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