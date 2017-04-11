В Челнах легковушка вылетела на обочину и перевернулась
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Челнах на обочине дороги лежит перевернутый автомобиль «Лада», сообщают пользователи социальных сетей.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Челнах на обочине дороги лежит перевернутый автомобиль «Лада», сообщают пользователи социальных сетей.
Автомобиль замечен на улице Вахитова, возле остановки «Детские Сады». Как сообщают очевидцы, участников ДТП поблизости нет. Увезли ли водителя и возможных пассажиров авто в больницу или они сами покинули место аварии, пока неизвестно. Подробности устанавливаются.