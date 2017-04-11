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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Четверо пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в тяжелом состоянии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве в петербургском метро по состоянию на утро вторника остаются в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

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«По состоянию на 7.00 11 апреля по-прежнему в тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших, средней тяжести 4, удовлетворительно 45», — сообщила она в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее в понедельник Митянина сообщала об улучшении состояния последнего из пострадавших, которые ранее находились в числе крайне тяжелых пациентов. На амбулаторное лечение было переведено 29 человек. Тела погибших при взрыве в метро Петербурга в настоящее время выданы родственникам для захоронения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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