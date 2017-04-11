Четверо пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в тяжелом состоянии

«По состоянию на 7.00 11 апреля по-прежнему в тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших, средней тяжести 4, удовлетворительно 45», — сообщила она в своем микроблоге в Twitter.

Смольный выделит более 40 млн рублей на помощь пострадавшим при взрыве в метро

Ранее в понедельник Митянина сообщала об улучшении состояния последнего из пострадавших, которые ранее находились в числе крайне тяжелых пациентов. На амбулаторное лечение было переведено 29 человек. Тела погибших при взрыве в метро Петербурга в настоящее время выданы родственникам для захоронения.