В Уфе обрушилась часть многоквартирного дома
Жителей дома на улице Интернациональная, 171 прямо на пороге дома ждал неприятный сюрприз.
Жителей дома на улице Интернациональная, 171 прямо на пороге дома ждал неприятный сюрприз.
В семь утра, 10 марта, на подъездное крыльцо обрушилась часть стены. Об этом сообщил один из жителей дома.
«На днях с утра обрушились кирпичи на крыльцо. В результате оторвало козырек над подъездом. Слава Богу, обошлось без жертв. У нас во дворе играют очень много детей, а у ЖЭУ № 30 просто наплевательское отношение в плане ремонта домов», — рассказал Евгений Букарев.
Как сообщил Евгений, в день обрушения он в ЖЭУ не обращался, так как торопился на работу. По его словам, дом начал рушиться давно. С потеплением каждый год понемногу обваливалась штукатурка, рассыпался блок. Он также отметил, что по ремонту дома
Как сообщили корреспонденту ProUfu.ru в ЖЭУ № 30, обрушилась часть кирпичной стены, в настоящее время сотрудники уже приступили к восстановлению: «Там уже сейчас вовсю идет ремонт, заново делают кладку. Раньше мы такого не замечали. Хотя дом этот старый, ему более 50 лет, а то и больше», — отметили в ЖЭУ № 30.