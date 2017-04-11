В Уфе обрушилась часть многоквартирного дома

В семь утра, 10 марта, на подъездное крыльцо обрушилась часть стены. Об этом сообщил один из жителей дома.

«На днях с утра обрушились кирпичи на крыльцо. В результате оторвало козырек над подъездом. Слава Богу, обошлось без жертв. У нас во дворе играют очень много детей, а у ЖЭУ № 30 просто наплевательское отношение в плане ремонта домов», — рассказал Евгений Букарев.