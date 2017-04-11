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10:40 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе обрушилась часть многоквартирного дома

Жителей дома на улице Интернациональная, 171 прямо на пороге дома ждал неприятный сюрприз.

В семь утра, 10 марта, на подъездное крыльцо обрушилась часть стены. Об этом сообщил один из жителей дома.

«На днях с утра обрушились кирпичи на крыльцо. В результате оторвало козырек над подъездом. Слава Богу, обошлось без жертв. У нас во дворе играют очень много детей, а у ЖЭУ № 30 просто наплевательское отношение в плане ремонта домов», — рассказал Евгений Букарев.

Как сообщил Евгений, в день обрушения он в ЖЭУ не обращался, так как торопился на работу. По его словам, дом начал рушиться давно. С потеплением каждый год понемногу обваливалась штукатурка, рассыпался блок. Он также отметил, что по ремонту дома что-то делалось, но скорее для галочки.

Источник: Proufu.ru

Как сообщили корреспонденту ProUfu.ru в ЖЭУ № 30, обрушилась часть кирпичной стены, в настоящее время сотрудники уже приступили к восстановлению: «Там уже сейчас вовсю идет ремонт, заново делают кладку. Раньше мы такого не замечали. Хотя дом этот старый, ему более 50 лет, а то и больше», — отметили в ЖЭУ № 30.

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