Причиной массовой гибели пчел в Башкирии, предположительно, стала новая вирусная инфекция

«Информация есть по 26 районам — 160 пчеловодам. Гибель — 80−90 процентов. Похожая ситуация на Алтае, в Оренбургской, Самарской областях и Адыгее», — констатировал он в Facebook.

Причиной массовой гибели пчел предположительно стала вирусная инфекция неизвестной этиологии.

«Сейчас готовимся к отбору проб погибших пчел для отправки в лаборатории Томска, Москвы, а также Германии и Франции, — сообщил он РБК-Уфа. — Мы изучили опыт Ставропольского края, там такое было три года назад. Они сдали пчел на экспертизу в европейские лаборатории и выявили возбудителей инфекции. Предложили европейские препараты. И они смогли всё вылечить. Возможно, надо идти по этому пути».

По словам Сергея Мулюкова, популяция восстановится за один сезон. Но проблема тем не менее останется, она требует решения на правительственном уровне.

По его мнению, нужны ветеринарные исследования, изучение болезней и возбудителей, разработка препаратов, новое оборудование, технологии содержания, ухода, получения продукта.