Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
10:25 (мск), источник: Новости Воронежа

В лесу около воронежской дороги нашли авиабомбы и артиллерийские снаряды

Боеприпасы уничтожили.

В годы Великой Отечественной войны по территории нашей области шли кровопролитные бои. До сих пор в земле там хранятся оставшиеся боеприпасы. Их находят в полях, огородах, в лесах, парках и даже в воде озер и рек. Орудия очень опасны. Их уничтожением занимаются специалисты Аварийно — спасательной службы Воронежской области.

Накануне спасатели получили сообщение об опасной находке в лесу около 12-го км дороги Острогожск-Коротояк. Специалисты приехали и обнаружили три авиационных бомбы по 2,5 кг, также нашли 10 разных артиллерийских снаряда, минометную мину и ручную гранату РГД-33. Снаряды в 13:00 изъяли, а в 13:55 — уничтожили на подрывной площадке в северной зоне балки «Мелки».

Знай

Если вы нашли боеприпас, то сразу же сообщите об этом спасателям по телефонам «112» или «101». Нельзя перемещать и трогать оружие. Опасно пытаться их закопать обратно или бросать в воду. Лучше установите предупредительные знаки, чтобы до приезда спасателей никто не прошел в опасную зону.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В лесу около воронежской дороги нашли авиабомбы и артиллерийские снаряды
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Правозащитники заявили о сокращении числа смертных казней
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь