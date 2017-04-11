В лесу около воронежской дороги нашли авиабомбы и артиллерийские снаряды
Боеприпасы уничтожили.
Боеприпасы уничтожили.
В годы Великой Отечественной войны по территории нашей области шли кровопролитные бои. До сих пор в земле там хранятся оставшиеся боеприпасы. Их находят в полях, огородах, в лесах, парках и даже в воде озер и рек. Орудия очень опасны. Их уничтожением занимаются специалисты Аварийно — спасательной службы Воронежской области.
Накануне спасатели получили сообщение об опасной находке в лесу около 12-го км дороги
Знай
Если вы нашли боеприпас, то сразу же сообщите об этом спасателям по телефонам «112» или «101». Нельзя перемещать и трогать оружие. Опасно пытаться их закопать обратно или бросать в воду. Лучше установите предупредительные знаки, чтобы до приезда спасателей никто не прошел в опасную зону.