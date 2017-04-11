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10:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пенсионерка сломала руку из-за падения в трамвае в Нижнем Новгороде 10 апреля

Пенсионерка сломала руку из-за падения в трамвае в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 17:05 на ул. Октябрьской Революции женщина-водитель, управляя трамваем «Татра-3», в начале движения допустила падение пассажира. В результате ДТП пассажир — женщина 1947 года рождения — получила перелом левой руки.

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