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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Акции протеста в Будапеште вылились в столкновения

В столице Венгрии Будапеште в ходе акции протеста против одобренного парламентом законопроекта о высших учебных заведениях прошли столкновения активистов с полицейскими.

Источник: AFP 2017

Видео с места событий публикует Ruptly.

О пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе был одобрен законопроект, согласно которому высшие заведения, помимо отделения в Венгрии, должны иметь филиал в своей стране.

По мнению демонстрантов, большинство из которых студенты и преподаватели университетов, законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования. В частности, нововведение может привести к закрытию Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году при поддержке американского экономиста и филантропа Джорджа Сороса.

У ЦЕУ есть отделение только в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал высшее учебное заведение и его основателя.

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