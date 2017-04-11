Акции протеста в Будапеште вылились в столкновения
В столице Венгрии Будапеште в ходе акции протеста против одобренного парламентом законопроекта о высших учебных заведениях прошли столкновения активистов с полицейскими.
В столице Венгрии Будапеште в ходе акции протеста против одобренного парламентом законопроекта о высших учебных заведениях прошли столкновения активистов с полицейскими.
Видео с места событий публикует Ruptly.
О пострадавших не сообщается.
На прошлой неделе был одобрен законопроект, согласно которому высшие заведения, помимо отделения в Венгрии, должны иметь филиал в своей стране.
По мнению демонстрантов, большинство из которых студенты и преподаватели университетов, законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования. В частности, нововведение может привести к закрытию
У ЦЕУ есть отделение только в Будапеште.