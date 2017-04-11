Акции протеста в Будапеште вылились в столкновения

О пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе был одобрен законопроект, согласно которому высшие заведения, помимо отделения в Венгрии, должны иметь филиал в своей стране.

По мнению демонстрантов, большинство из которых студенты и преподаватели университетов, законопроект представляет собой попытку ограничить право граждан на получение образования. В частности, нововведение может привести к закрытию Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного в 1991 году при поддержке американского экономиста и филантропа Джорджа Сороса.