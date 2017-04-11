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13:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

Верховный суд оставил главу ГК «ФОН» Анатолия Ливаду под арестом

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ отказал защите Анатолия Ливады в апелляции на решение советского районного суда об избранной мере пресечения.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, 27 марта в рамках расследования, директора ГК «ФОН», строителя печально известных долевых домов, Анатолия Ливаду, задержали по подозрению в совершении мошенничества, а 29 марта Советский суд Казани по ходатайству следователей ГСУ МВД по РТ поместил его под стражу.

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