Верховный суд оставил главу ГК «ФОН» Анатолия Ливаду под арестом
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ отказал защите Анатолия Ливады в апелляции на решение советского районного суда об избранной мере пресечения.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ отказал защите Анатолия Ливады в апелляции на решение советского районного суда об избранной мере пресечения.
Напомним, 27 марта в рамках расследования, директора ГК «ФОН», строителя печально известных долевых домов, Анатолия Ливаду, задержали по подозрению в совершении мошенничества, а 29 марта Советский суд Казани по ходатайству следователей ГСУ МВД по РТ поместил его под стражу.