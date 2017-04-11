Жители Усольского района спасли мальчика, провалившегося в полынью на пруду
В Усольском районе местные жители спасли подростка, угодившего в полынью.
В Усольском районе местные жители спасли подростка, угодившего в полынью.
Как сообщает 11 апреля 2017 года
Тонущего мальчика вовремя заметил проходивший рядом 51-летний местный житель Игорь Канаев. Не раздумывая, он скинул верхнюю одежду, бросился на помощь ребёнку и вытащил его из ледяной воды. В этот же момент мимо пруда на мотоцикле проезжал 21-летний Михаил Богров. Молодой человек укутал ребёнка и быстро довёз его к себе домой, где вызвал бригаду скорой помощи и оказал пострадавшему первую помощь. Мальчика госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение легкой степени тяжести». Состояние юного пациента врачи оценили как удовлетворительное.
За грамотные, оперативные и решительные действия при спасении утопавшего ребёнка руководство межмуниципального отдела МВД России «Усольский» выразило благодарность жителям Мишелёвки Игорю Канаеву и Михаилу Богрову, чьё неравнодушное отношение к чужой беде помогло предотвратить трагедию.