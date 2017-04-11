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10:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Усольского района спасли мальчика, провалившегося в полынью на пруду

В Усольском районе местные жители спасли подростка, угодившего в полынью.

Как сообщает 11 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 10 апреля около 18:00 в пос. Мишелёвка третьеклассник возвращался домой с прогулки и зашёл на местный пруд. Близко подойдя к образовавшейся полынье, мальчик поскользнулся и провалился в воду, но самостоятельно выбраться уже не смог.

Тонущего мальчика вовремя заметил проходивший рядом 51-летний местный житель Игорь Канаев. Не раздумывая, он скинул верхнюю одежду, бросился на помощь ребёнку и вытащил его из ледяной воды. В этот же момент мимо пруда на мотоцикле проезжал 21-летний Михаил Богров. Молодой человек укутал ребёнка и быстро довёз его к себе домой, где вызвал бригаду скорой помощи и оказал пострадавшему первую помощь. Мальчика госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение легкой степени тяжести». Состояние юного пациента врачи оценили как удовлетворительное.

За грамотные, оперативные и решительные действия при спасении утопавшего ребёнка руководство межмуниципального отдела МВД России «Усольский» выразило благодарность жителям Мишелёвки Игорю Канаеву и Михаилу Богрову, чьё неравнодушное отношение к чужой беде помогло предотвратить трагедию.

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