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12:00 (мск), источник: Volga News

В Тольятти мужчина ударил ногой по голове водителя автомобиля скорой помощи

Во вторник, 11 апреля, около пяти часов утра, по предварительным данным, кто-то из жителей Автограда увидел у жилого дома по Ленинского проспекта лежащего на земле у скамейки предположительно нетрезвого мужчину лет 30 и вызвал для него «скорую», сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, он начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины. После инцидента пострадавший водитель был доставлен в больницу. А агрессивный пациент, по предварительным данным, был передан вызванным на место происшествия стражам порядка.

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