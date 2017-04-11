В Тольятти мужчина ударил ногой по голове водителя автомобиля скорой помощи
Во вторник, 11 апреля, около пяти часов утра, по предварительным данным,
Во вторник, 11 апреля, около пяти часов утра, по предварительным данным,
Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, он начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины. После инцидента пострадавший водитель был доставлен в больницу. А агрессивный пациент, по предварительным данным, был передан вызванным на место происшествия стражам порядка.