В Балаклее маршрутка протаранила иномарку: 2 погибших, 13 пострадавших

ДТП произошло в понедельник около пяти часов вечера. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автобус «Богдан», сообщили правоохранители.

В Балаклее маршрутка протаранила иномарку.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка погибли. Они скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автобуса и пассажиры с различными степенями тяжести были доставлены в центральную районную больницу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.