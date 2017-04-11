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10:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Балаклее маршрутка протаранила иномарку: 2 погибших, 13 пострадавших

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В городе Балаклея на улице Соборной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали, сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

ДТП произошло в понедельник около пяти часов вечера. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где в него врезался автобус «Богдан», сообщили правоохранители.

В Балаклее маршрутка протаранила иномарку.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажирка погибли. Они скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водитель автобуса и пассажиры с различными степенями тяжести были доставлены в центральную районную больницу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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