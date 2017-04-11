Первый поджигатель-2017 с поличным пойман в НСО

В Тогучине рядом с жилыми постройками в поле загорелась трава, огонь разошелся на десятки квадратных метров. Оказалось, что траву умышленно поджег местный житель, которого буквально за руку поймал во время профилактического рейда государственный инспектор по пожарному надзору. За нарушение требований пожарной безопасности поджигателя оштрафовали на тысячу рублей. А вообще за это физическому лицу грозит штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, должностному лицу — 6 до 15 тысяч рублей, а юридическому — от 150 до 200 тысяч рублей.

«В Новосибирской области для профилактики природных пожаров, их оперативной ликвидации и привлечения к ответственности лиц, пустивших пал травы, в рейды вышли специальные группы, — добавили VN.ru в ГУ МЧС по региону. — В отношении тех, кто поджигает траву умышленно, на законных основаниях будут предприняты меры административного воздействия и в зависимости от тяжести последствий (ущерба, уничтожения строений, повреждения лесов) меры уголовно-правового воздействия».

Так, в отношении нарушителей законодательства в области пожарной безопасности и лесных отношений в 2016 году было составлено 1 543 протокола об административных правонарушениях.