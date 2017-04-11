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11:43 (мск), источник: Югополис

Сочинские экологи обеспокоены качеством морской воды

По результатам расследования инцидента с аварией на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений канализации мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.

Сочинские экологи прокомментировали СМИ ситуацию с аварией на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений канализации, сообщает «Макс портал».

«Оторвать трубу глубоководного выпуска могло штормом в одном случае: при нарушении технологии сборки. Обычно трубы врезают под углом 90 градусов, а здесь труба была, по-видимому, врезана на 45 градусов, с нарушением технологии и СНиПов, что и привело к ее отрыву. Также неясно, почему труба пластиковая? Если произошел порыв трубы, то естественно, что выпуск перестал быть глубоководным, и фекалии, которые должны выбрасываться на расстоянии 2−3 километров от берега, теперь скапливаются на расстоянии 1−1,5 км. Штормом их прибивает к береговой зоне. Поэтому все эти измерения качества воды в муниципальном водоканале, зависимом от администрации города, к которому никого из общественников не допускают, считать достоверными мы не можем. Вода никак не может быть чистой при такой аварии. Тем более мы знаем, что Бзугинские очистные сооружения не введены в эксплуатацию и не достроены», — цитирует издание «Krasnodarmedia» слова лидера Общественного экологического совета Сочи, кандидата экономических наук Владимира Остапука.

Как ранее сообщал «Югополис», 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, до сих пор находится на одном из сочинских пляжей. Старая канализационная труба «украшает» сочинский пляж уже в течение 2 месяцев.

При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. Старая труба так и лежит на пляже, а новая пока лишь «заказана».

Сообщалось также, что параллельно с восстановительными работами будет проведено расследование инцидента, по результатам которого мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.

По предварительной оценке ущерб составляет около 100 млн рублей.

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