Сочинские экологи обеспокоены качеством морской воды
По результатам расследования инцидента с аварией на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений канализации мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.
По результатам расследования инцидента с аварией на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений канализации мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.
Сочинские экологи прокомментировали СМИ ситуацию с аварией на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений канализации, сообщает «Макс портал».
«Оторвать трубу глубоководного выпуска могло штормом в одном случае: при нарушении технологии сборки. Обычно трубы врезают под углом 90 градусов, а здесь труба была,
Как ранее сообщал «Югополис», 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, до сих пор находится на одном из сочинских пляжей. Старая канализационная труба «украшает» сочинский пляж уже в течение 2 месяцев.
При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. Старая труба так и лежит на пляже, а новая пока лишь «заказана».
Сообщалось также, что параллельно с восстановительными работами будет проведено расследование инцидента, по результатам которого мэрия Сочи намерена обратиться в суд за возмещением нанесенного ущерба.
По предварительной оценке ущерб составляет около 100 млн рублей.