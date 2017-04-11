В турецком Диярбакыре прогремел мощный взрыв
АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на
АНКАРА, 11 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на
На место происшествия прибывают полиция и машины скорой помощи. Сообщается о нескольких раненых. Официальной информации о ЧП пока нет.
В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой турецкие силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.