Уголовник обманул хабаровчанку на 110 тысяч рублей

Фигурант позвонил женщине и представился ее сыном. Он сказал, что стал виновником ДТП, есть пострадавшие. Злоумышленник попросил у хабаровчанки 110 тысяч рублей для урегулирования вопроса. Он убедил потерпевшую, что поделится с ней подробностями при личной встрече. Женщина поверила фигуранту и перевела ему требуемую сумму. Через некоторое время она позвонила сыну, который в это время был на работе.

Украденные деньги 29-летний фигурант потратил на личные нужды. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина находится под арестом. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.