Продолжаются поиски пропавших на Волге рыбаков в Зеленодольском районе

Для проведения поисковых работ был привлечен частный вертолет АО «Ак Барс Холдинг». Спасатели обследовали акваторию реки Волга в месте слияния рек Сумка с Волгой и устья реки Свияга, а также близлежащие острова Золотой и Маргарита и район Макарьевского монастыря. Поиски результатов не дали.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 8 апреля двое мужчин уехали на рыбалку на Золотой остров и пропали. Очевидцы, опрошенные прибывшими на остров Золотой спасателями, сообщили, что слышали непонятные крики с воды 8 числа в темное время суток. Поиски рыбаков продолжаются.