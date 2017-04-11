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12:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Продолжаются поиски пропавших на Волге рыбаков в Зеленодольском районе

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе республики сотрудники МЧС продолжают искать двух мужчин, не вернувшихся с рыбалки, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Для проведения поисковых работ был привлечен частный вертолет АО «Ак Барс Холдинг». Спасатели обследовали акваторию реки Волга в месте слияния рек Сумка с Волгой и устья реки Свияга, а также близлежащие острова Золотой и Маргарита и район Макарьевского монастыря. Поиски результатов не дали.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 8 апреля двое мужчин уехали на рыбалку на Золотой остров и пропали. Очевидцы, опрошенные прибывшими на остров Золотой спасателями, сообщили, что слышали непонятные крики с воды 8 числа в темное время суток. Поиски рыбаков продолжаются.

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