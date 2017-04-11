Первые итоги обысков в Молдове: задержаны 7 человек

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. По делу о коррупции в Молдове задержаны 7 человек; обыски в правительстве и других государственных учреждениях страны продолжаются, заявила во вторник Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

«Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали этим утром 7 человек. Все они проходят по делу о коррупции по факту проведения незаконных тендеров в пользу ряда экономических агентов», — сказала Старински.

По ее словам, на данный момент по всей стране продолжаются обыски. Она пояснила, что речь идет об обысках в более чем 60 населенных пунктов.

«В деле фигурируют примары (мэры — ред.), представители ряда компаний, директоры образовательных учреждений, а также чиновники некоторых органов власти. Операция на данный момент проводится и в правительстве, в некоторых кабинетах министерства экономики, а также в Фонде энергоэффективности», — отметила Старински.