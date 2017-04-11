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11:13 (мск), источник: Sputnik.md

Первые итоги обысков в Молдове: задержаны 7 человек

Обыски, которые начались в правительстве и других госучреждения Молдовы утром во вторник, продолжаются: на данный момент правоохранительные органы задержали 7 человек.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. По делу о коррупции в Молдове задержаны 7 человек; обыски в правительстве и других государственных учреждениях страны продолжаются, заявила во вторник Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

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«Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали этим утром 7 человек. Все они проходят по делу о коррупции по факту проведения незаконных тендеров в пользу ряда экономических агентов», — сказала Старински.

По ее словам, на данный момент по всей стране продолжаются обыски. Она пояснила, что речь идет об обысках в более чем 60 населенных пунктов.

«В деле фигурируют примары (мэры — ред.), представители ряда компаний, директоры образовательных учреждений, а также чиновники некоторых органов власти. Операция на данный момент проводится и в правительстве, в некоторых кабинетах министерства экономики, а также в Фонде энергоэффективности», — отметила Старински.

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Проходят обыски в правительстве и по всей Молдове по делу о коррупции
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