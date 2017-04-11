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11:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская автолюбительница расплакалась после столкновения с трактором «Беларусь»

Девушка рассказала, что машина — подарок мужа.

Источник: Губерния онлайн

На стыке улицы 1220-й километр и проезда, ведущего к новому району Волочаевского городка, столкнулись «Ниссан Ноут» начинающей автолюбительницы и трактор «Беларусь», сообщает портал «Губерния».

Двигаясь по главной дороге со стороны Первого микрорайона, экскаваторщик собирался свернуть на перекрестке налево, к улице Подгаева. Встречную машину горожанин видел, но подумал, что его пропускают.

Девушка за рулем совсем недавно и на дороге чувствует себя неуверенно. Когда перед ней начал поворачивать трактор, автолюбительница растерялась, но все же предприняла аварийное торможение. Избежать столкновения не удалось, и горожанка расплакалась. Как выяснилось, «Ноут» ей подарил муж на 8 Марта.

Виновником ДТП автоинспекторы признали тракториста.

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