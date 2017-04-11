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11:57 (мск), источник: dostup1.ru

Крупное ДТП произошло около остановки «Ветлечебница» в Челябинске

На Свердловском тракте столкнулись три иномарки и грузовик.

В Челябинске произошло ДТП с участием трех легковушек и грузовика — по предварительным данным, у фуры отказали тормоза, что и привело к столкновению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пересечении улицы Мастеровая и Свердловского тракта 10 апреля произошла крупная авария — столкнулись легковые авто Infiniti, Renault, Volkswagen и фура. Очевидцы сообщают, что грузовик имел номера Курганской области.

Предположительно, у грузовика отказали тормоза, что привело к массовой аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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