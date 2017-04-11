В Омске снова напали на скорую — следком проводит проверку
Пьяный знакомый больного избил водителя бригады.
Пьяный знакомый больного избил водителя бригады.
Следователи проводят проверку по факту очередного нападения пьяного дебошира на сотрудников станции скорой помощи, сообщает
Медики нажали на тревожную кнопку 8 апреля около 20.00. По адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны. По словам фельдшера, врачи приехали к мужчине, жаловавшемуся на сильную боль в рёбрах.
Ему оказали первую помощь, но для выяснения причины боли нужно было ехать БСМП, а мужчина отказался от госпитализации. Его пьяный приятель начал оскорблять медиков. Женщины испугались агрессивного мужчины и ушли из квартиры, но он догнал их у автомобиля.
Водитель решил защитить врачей и потребовал прекратить оскорбления, но вместо этого мужчина набросился на него. В итоге пьяного дебошира задержали и доставили в отдел полиции.