В Омске снова напали на скорую — следком проводит проверку

Следователи проводят проверку по факту очередного нападения пьяного дебошира на сотрудников станции скорой помощи, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

Медики нажали на тревожную кнопку 8 апреля около 20.00. По адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны. По словам фельдшера, врачи приехали к мужчине, жаловавшемуся на сильную боль в рёбрах.

Ему оказали первую помощь, но для выяснения причины боли нужно было ехать БСМП, а мужчина отказался от госпитализации. Его пьяный приятель начал оскорблять медиков. Женщины испугались агрессивного мужчины и ушли из квартиры, но он догнал их у автомобиля.

Водитель решил защитить врачей и потребовал прекратить оскорбления, но вместо этого мужчина набросился на него. В итоге пьяного дебошира задержали и доставили в отдел полиции.