Под Уфой из-за ремонта дороги 25 рыбаков попали в ловушку

Неприятный инцидент произошел в минувшие выходные в районе Миловки. В редакцию «КП» читатели сообщили, что около 25 машин с рыбаками оказались оторванными от большой земли из-за действий некой строительной организации.

Ранним утром 8 апреля любители зимней ловли приехали на берег реки Белой — а вот обратно выбраться оказалось проблематично.

— Пока мы ловили рыбу, строительная организация без каких-либо предупреждений перекопала дорогу. Работники организации должны были заблаговременно выставить объявления о ремонте, либо перекрыть дорогу вовсе. А они, даже когда приступили к ремонту, не оповестили ни одного рыбака, — посетовал один из участников истории.

В итоге, им пришлось более пяти часов ждать, чтобы дорогу открыли.