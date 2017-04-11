Под Уфой из-за ремонта дороги 25 рыбаков попали в ловушку
Водителям в течение нескольких часов не давали выехать с речки.
Водителям в течение нескольких часов не давали выехать с речки.
Неприятный инцидент произошел в минувшие выходные в районе Миловки. В редакцию «КП» читатели сообщили, что около 25 машин с рыбаками оказались оторванными от большой земли
Ранним утром 8 апреля любители зимней ловли приехали на берег реки Белой — а вот обратно выбраться оказалось проблематично.
— Пока мы ловили рыбу, строительная организация без
В итоге, им пришлось более пяти часов ждать, чтобы дорогу открыли.